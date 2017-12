Otan abre caminho para exército iugoslavo Mantenedores de paz da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) começaram a abrir caminho nesta quarta-feira na periferia leste de Kosovo para o deslocamento do Exército da Iugoslávia em direção a uma tensa região ocupada por rebeldes albaneses étnicos. Confrontos esporádicos ocorridos nesta quarta-feira sublinharam o potencial de mais episódios de violência nesta quinta-feira quando as forças iugoslavas deverão ocupar a última parte de uma zona de segurança que separa Kosovo do restante da Sérvia, a república dominante da Federação Iugoslava. Os choques, informados por oficiais sérvios, ocorreram apesar de um acordo fechado no início da semana, segundo o qual os rebeldes teriam de ser desarmados e desmilitarizados.