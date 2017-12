Otan aceita, em princípio, treinar soldados iraquianos Os países-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) chegaram neste sábado a um acordo preliminar sobre os planos de treinar soldados iraquianos, depois de um apelo urgente feito pelo líder do país árabe ocupado por soldados estrangeiros. O secretário-geral da Otan, Jaap de Hoop Scheffer, disse que os 26 aliados defenderiam "o fortalecimento da liberdade, da democracia, dos direitos humanos, do império da lei e da segurança para todo o povo iraquiano". De acordo com ele, "os aliados estão unidos e apóiam plenamente a independência, a soberania, a unidade e a integridade territorial da República do Iraque". Scheffer acrescentou que "os embaixadores da Otan chegaram a um acordo, em princípio, para responder positivamente ao pedido de ajuda feito pelo governo interino iraquiano para o treinamento de suas forças de segurança". O acordo sobre o treinamento de soldados deverá ser selado apenas na segunda-feira, quando o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, se reunirá com os demais líderes da Otan no primeiro dos dois dias de uma reunião de cúpula em Istambul. Os membros da aliança atlântica respondem a uma carta enviada pelo primeiro-ministro interino do Iraque, Iyad Allawi, à Otan, na qual ele pede ajuda para a recomposição das forças armadas depois de 30 de junho, quando seu governo assumirá provisória e parcialmente a soberania iraquiana.