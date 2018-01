Otan acha que prisão de Saddam trará estabilidade ao Iraque O secretário geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), Lord Robertson, disse ao Estado, que a prisão do ditador Saddam Hussein é "uma boa notícia para o Iraque, porque dará estabilidade ao país". Robertson disse, por meio do porta-voz Robert Pszczel, que a captura de Hussein é "uma esperança de segurança para as forças de coalizão e também para o desenvolvimento dos países democráticos". » veja a galeria de imagens