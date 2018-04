Otan acusa inteligência de apoiar o Taleban Um relatório secreto da Otan, divulgado ontem pela imprensa britânica, acusa o serviço secreto do Paquistão (ISI) de apoiar os taleban afegãos. De acordo com o texto, resultado de 27 mil interrogatórios aos quais foram submetidos 4 mil prisioneiros taleban e da Al-Qaeda, o ISI "sustenta a necessidade de prosseguir com a jihad e a expulsão dos invasores estrangeiros do Afeganistão". O Paquistão rejeitou as acusações.