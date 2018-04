Otan alerta para risco de fracasso no Afeganistão

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jaap de Hoop Scheffer, afirmou nesta quinta-feira, 7, que o fracasso da missão da aliança militar no Afeganistão pode levar a novos ataques terroristas em países ocidentais. Falando à BBC antes de uma reunião dos ministros da Defesa dos países-membros da organização em Vilnius, Lituânia, Scheffer afirmou que a missão da Otan não está fracassando no Afeganistão, mas lembrou os países membros por que eles não devem esquecer do país. "Esta é a linha de frente na luta contra o terrorismo, e o que está acontecendo (na região de) Hindu Kush importa, pois se o terrorismo não for enfrentado no Afeganistão, as conseqüências serão sentidas não apenas no Afeganistão, mas também em Londres, Bruxelas e Amsterdã", disse Scheffer. Durante a reunião Scheffer deve dizer aos ministros dos países-membros da aliança que todos devem colaborar mais para o treinamento e o fornecimento de equipamentos para o Exército afegão. "A comunidade internacional está ajudando o povo do Afeganistão a construir um país em paz consigo mesmo e com o mundo e, apesar dos desafios diários, estamos progredindo." "A Otan está exercendo totalmente seu papel e vamos discutir aqui em Vilnius como fortalecer ainda mais nossa operação. Mas o sucesso no Afeganistão significa mais do que apenas operações militares. Requer (...) um rosto afegão e uma compreensão mais ampla. Isto significa divisão de responsabilidades, fazer coisas juntos", afirmou. Os Estados Unidos e o Reino Unido pediram que outros países-membros da Otan participem mais dos combates no sul do país. Mas não parece provável que os países membros ofereçam enviar mais tropas para o Afeganistão durante a reunião de dois dias na Lituânia. Apesar disso, as autoridades esperam que o encontro possa abrir caminho para que novas contribuições sejam anunciadas na cúpula da Otan em Bucareste, em abril, segundo a correspondente da BBC em Vilnius, Caroline Wyatt. Futuro Na quarta-feira, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Robert Gates, disse que o futuro da Otan está em risco devido a diferenças de postura dos países-membros em relação ao Afeganistão. Falando em Washington, às vésperas da reunião dos ministros da Defesa da organização na Lituânia, Gates disse que mais países da Otan precisam ampliar a participação nas atividades militares no sul do país asiático - ou a disposição dos países que estão hoje envolvidos nos combates vai desaparecer. "Eu me preocupo muito com a possibilidade de a organização evoluir para uma aliança com dois níveis, na qual você tem aliados que estão dispostos a lutar e morrer pela segurança das pessoas e outros que não", disse o americano. "E eu acho que, se isso continuar, poderá prejudicar o futuro da aliança." Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.