Otan ampliará ataques na Líbia

WASHINGTON - Oficiais da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) disseram que os países membros da aliança planejam ampliar os ataques contra os palácios, quartéis, centros de comunicação e outras instituições do governo da Líbia, segundo informações desta terça-feira, 26, do jornal americano New York Times.

Militares na Europa e em Washington disseram que os ataques têm o objetivo de reduzir as forças do coronel Muamar Kadafi e incapacitá-las de continuar massacrando os civis líbios. O plano é eliminar o comando, as comunicações e as linhas de suprimentos para os militares leais ao ditador.

A ampliação dos ataques ao que a Otan julga ser alvos legítimos ocorre em um momento no qual os rebeldes líbios, que tentam encerrar o regime de Kadafi, que já dura 41 anos, voltaram a se firmar nos campos de batalha contra as tropas do ditador. Um oficial da aliança afirmou que os militares estão acompanhando a situação atentamente em busca de sinais que mostram os resultados da escalada, como a deserção de membros do Exército líbio.

A Otan assumiu o controle das operações militares na Líbia há algumas semanas, quando EUA, França e Reino Unido entregaram a liderança ao grupo. A incursão foi autorizada em março pela Organização das Nações Unidas (ONU) para proteger os civis. A resolução, porém, permite apenas sobrevoos e bombardeios, e não inclui o envio de tropas, a exemplo do que ocorreu no Afeganistão e no Iraque.

Nos últimos dias, os ataques da Otan atingiram locais de grande valor para as forças militares de Kadafi, inclusive o complexo do ditador na capital líbia, Trípoli, que conta com bunkers e postos de comando. A televisão estatal do país também foi brevemente colocada fora do ar.

De acordo com os oficiais da aliança, se a nova ofensiva realmente causar o efeito esperado - diminuir as capacidades das forças do ditador e visivelmente danificar sua legitimidade como líder líbio -, é possível que Kadafi eventualmente concorde em ir para o exílio ou que alguém próximo do coronel force sua saída.