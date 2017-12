Otan apresenta nova força de elite A Otan apresentou nesta quarta-feira sua unidade de elite para ações rápidas, um protótipo do que deverá vir a ser uma força de 20.000 soldados capaz de entrar em combate rapidamente em qualquer parte do mundo. A Força de Resposta da Otan começa com um núcleo de 9.000 homens, apoiados por poderio naval e aéreo, marcando um desenvolvimento importante da aliança internacional de 19 países. Pela maior parte de seus 54 anos de história, a Otan teve como foco a ameaça soviética em solo europeu. A Força de Resposta será a primeira unidade militar multinacional preparada para atuar em todo o mundo, rapidamente. ?A criação da força inicial... é um sinal importante de que a aliança muda rapidamente para encarar as novas ameaças do novo século?, disse o comandante da Otan, general James Jones dos fuzileiros navais dos EUA. A unidade estará completa em 2006, com 20.000 soldados capazes de chegar a qualquer ponto do planeta de cinco a 30 dias, a fim de agir em operações que vão do resgate de refugiados a combate pleno. A Força de Resposta não será uma unidade a parte, mas sim um combinado de tropas de elite treinadas para agir em conjunto. Forças dos exércitos dos países-membros da Otan entrarão e sairão da Força num rodízio semestral. O núcleo inicial é composto por tropas espanholas, francesas e alemãs, com uma participação menor dos EUA.