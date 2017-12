Otan aprova força de 3.000 homens na Macedônia Os embaixadores da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) aprovaram nesta sexta-feira um plano para enviar uma força de 3.000 soldados à Macedônia para auxiliar no desarmamento dos rebeldes albaneses étnicos se um acordo político duradouro e um cessar-fogo se sustentarem para solucionar a crise que afeta o país. "Essencialmente agora, a Otan está pronta para implementar o plano, desde que exista um ambiente propício", disse o porta-voz da Otan Yves Brodeur. A operação apenas será iniciada se o governo macedônio e os líderes políticos albaneses étnicos conseguirem superar suas diferenças, prosseguiu Brodeur. "Os rebeldes também têm de se comprometer com a deposição de suas armas e com o fim do conflito", acrescentou. A força supervisionaria o desarmamento dos combatentes do Exército de Libertação Nacional que depuserem suas armas voluntariamente. Ainda de acordo com Brodeur, a Otan não utilizará a força para desarmar os rebeldes. Quinze dos 19 membros da aliança atlântica, inclusive os Estados Unidos, participarão da força. Os EUA deverão fornecer apenas apoio logístico. Os embaixadores da Otan revisaram o plano na quarta-feira, mas ainda não o aprovaram.