Otan assume comando da força de paz em Cabul Cabul - A Otan assumiu hoje o comando da força internacional de paz de 5.000 integrantes estacionada na capital afegã, um fato histórico marcando a primeira operação da aliança fora da Europa desde que foi criada há 54 anos. A Aliança recebeu o comando da Alemanha e Holanda, que chefiavam em conjunto a Força Internacional de Assistência de Segurança, conhecida pela sigla em inglês, Isaf, desde 10 de fevereiro. O comandante de partida, o tenente-general alemão Norbert van Heyst, entregou a chefia numa cerimônia num auditório da Escola Secundária Amani, na capital. O novo comandante, o tenente-general da Otan Gotz Gliemeroth, é também um alemão. O auditório estava cercado por tropas de paz armadas e de veículos blindados, enquanto cães farejadores buscavam por eventuais explosivos. Também estavam presentes o presidente afegão, Hamid Karzai, o ministro da Defesa alemão, Peter Struck, o comandante supremo aliado da Otan, general James L. Jones, além de diplomatas e funcionários da ONU. Em parte, a Otan está assumindo o comando a fim de pôr fim à árdua tarefa de encontrar uma nova "nação líder" a cada seis meses para chefiar a Isaf. Essa força de 30 nações foi criada em dezembro de 2001 para garantir a segurança de Cabul depois da guerra liderada pelos EUA que derrubou o Taleban, que oferecia abrigo à rede terrorista de Osama bin Laden. Cerca de 90% das tropas da Isaf são de países da Otan, apesar de 15 das 30 nações participantes serem países que não fazem parte da aliança. A Otan enfrentará os mesmo desafios que outras nações líderes tiveram no passado: garantir a estabilidade em Cabul e evitar possíveis ações terroristas. A Isaf sofreu suas maiores baixas em junho, quando um atacante suicida explodiu um táxi que dirigia, matando quatro soldados de paz alemães e ferindo outros 29. Apesar de tais ameaças, a capital é considerada uma ilha de tranquilidade em meio a um mar de insegurança. A maior parte do Afeganistão é controlada por senhores da guerra rivais cujos exércitos frequentemente se enfrentam. E uma vasta área ao longo das fronteiras sul e leste com o Paquistão é palco de uma guerra de guerrilha de baixa intensidade promovida por rebeldes talebans e seus aliados. Hoje mesmo, tropas da coalizão liderada pelos EUA que patrulhavam a volátil região leste afegã abateram um ?combatente inimigo?e capturaram outros três em meio a um breve tiroteio. Também houve outras escaramuças entre tropas da coalizão e rebeldes em outros pontos do leste e do norte afegãos.