Otan assumirá nesta segunda comando no Afeganistão O governo do Afeganistão recebeu com satisfação neste domingo a confirmação de que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) assumirá o comando da força de 5.000 soldados estrangeiros enviados a Cabul para manter a ordem e pediu à comunidade internacional que considere a possibilidade estender a presença do contingente a outras partes do país assim que for possível. A cerimônia de troca de comando ocorrerá amanhã. Alemanha e Holanda comandaram a Força Internacional de Assistência em Segurança (ISAF, nome oficial das tropas de paz estrangeiras subordinadas à Organização das Nações Unidas no Afeganistão) durante os últimos seis meses. "O governo afegão está confiante de que a eficácia da missão da ISAF será mantida pela nova função da Otan à frente das forças de manutenção de paz em Cabul", afirmou a chancelaria afegã por meio de um comunicado.