Otan avalia "com urgência" segurança nos Jogos O atentado aos trens de Madri e a era de incertezas que vive hoje a Europa fizeram com que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) começasse a avaliar "em caráter de urgência" o pedido de autoridades gregas para receber ajuda da Aliança durante os Jogos Olímpicos de Atenas, que tem início na segunda semana de agosto. Principal órgão político de decisão da Otan, o Conselho Atlântico solicitou às autoridades militares total atenção ao pedido do governo grego. "A Grécia é uma aliado sólido, que conta com o total apoio da Aliança", disse uma fonte da entidade. Embora a Otan não tenha ainda se pronunciado sobre como e quando vai iniciar a ajuda ao país-sede dos Jogos, sabe-se pelo governo local que a principal preocupação é a vigilância aérea e marítima, além da prevenção e procedimento em casos de atentado terrorista biológico, químico ou radiológico. A Otan conta com um porta-aviões no sudeste do Mediterrâneo, além de várias embarcações de guerra que podem contribuir com a vigilância nas fronteiras marítimas da Grécia pelo sul e oeste (próximos à Itália) e pelo leste (perto da Turquia).