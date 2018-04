Otan busca linhas para ampliação de abastecimento

Baitullah Mehsud é o líder do Taleban paquistanês. O radical, de 37 anos, prometeu que não permitiria que comboios de suprimento chegassem às tropas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no Afeganistão - e tem cumprido suas ameaças. Comandos de Mehsud pressionam transportadoras de carga que controlam quase 4 mil motoristas de caminhão que vão e vêm entre a cidade portuária paquistanesa de Karachi e o vizinho Afeganistão. Eles matam donos de transportadoras que não aceitam suas exigências, destroem pontes e montam armadilhas camufladas. Numa única noite de dezembro, os homens de Mehsud dispararam granadas e foguetes contra caminhões estacionados numa área perto de Peshawar. Três quartos de todos os equipamentos militares e gêneros destinados às tropas aliadas, que estão no Afeganistão desde 2000, chegam ao país vindos de Karachi. Por exemplo, os 3 milhões de litros de gasolina e 250 mil litros de água consumidos a cada dia pelos cerca de 65 mil soldados estacionados no país, que não tem saída para o mar, chegam por vias terrestres. Esses números só crescerão quando os EUA aumentarem seu contingente dos 34 mil soldados atuais para 51 mil. Essa demanda crescente está obrigando os aliados a buscarem alternativas ferroviárias pela Ásia Central às duas rotas que cruzam o Passo do Khyber, na área tribal semiautônoma do Paquistão, e a cidade paquistanesa de Quetta. Há dois problemas associados às rotas através do Paquistão, que continuam indispensáveis: ataques de insurgentes do Taleban e controles de fronteira mais rígidos. Se os EUA aumentarem suas tropas, as formalidades alfandegárias poderão se tornar um pesadelo, complicando ainda mais o transporte de alimentos e remédios para a população civil do Afeganistão. Os motoristas já gastam um terço de seu tempo esperando na fronteira. A competição é intensa e funcionários pedem um amplo leque de "taxas de processamento". O Taleban, as milícias tribais e os senhores da guerra também cobram "pedágios" - de até 25% do valor da carga do caminhão. As melhores redes rodoviárias entre países vizinhos encontram-se no Irã. O problema é que Teerã tem uma relação difícil com o Ocidente, embora por outras razões. Esses problemas com o Irã tornam inviável essa alternativa. Mas a Otan está desesperada para encontrar uma solução e, segundo fontes diplomáticas no Paquistão, também está negociando com Teerã "num nível inferior". A reaproximação já havia recomeçado com o ex-presidente George W. Bush - que chegou a acusar o regime dos aiatolás de estar associado ao Taleban. Mas agora que Barack Obama assumiu o cargo há mais chance de que o Irã acabe ajudando os Estados Unidos (a quem chama de o "grande satã") e seus aliados. PROMESSA Durante sua primeira visita de Estado a Cabul, em agosto de 2007, o presidente iraniano, Mahmud Ahmadinejad, prometeu ao presidente afegão, Hamid Karzai, seu pleno apoio na luta pela estabilidade. "Para o Irã, seria melhor ter como vizinho um país economicamente poderoso e desenvolvido", afirmou Ahmadinejad. Até agora, o Irã entregou ao Afeganistão mais de US$ 1 bilhão em ajuda para o desenvolvimento. Já existe uma estrada utilizável de longa distância no Afeganistão. A Índia, um dos maiores investidores no país de Karzai, construiu uma estrada entre a cidade de Zaranj, na fronteira iraniana, e Delaram, a cerca de 200 quilômetros do nordeste do Afeganistão. A estrada poderia ligar o porto iraniano de Chabahar ao sul turbulento do Afeganistão. Já foram iniciados os trabalhos nessa rota de suprimento. Aparentemente, até um radical como Ahmadinejad pode odiar o Taleban.