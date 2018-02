Otan confirma 27 talebans e dois soldados mortos no Afeganistão

Pelo menos 27 talebans e dois soldados da força internacional morreram desde o início do grande assalto militar da Otan sobre um reduto rebelde da província de Helmand, no sul do Afeganistão, informou neste domingo, 14, à agência Efe uma fonte oficial.

O porta-voz do governador de Helmand, Dawoud Ahmadi, explicou em declarações por telefone que as forças internacionais e afegãs encontraram até agora 2.500 quilos de explosivos na ofensiva sobre a localidade de Marjah, que tem cerca de 80 mil habitantes e onde se escondem centenas de insurgentes.

Ahmadi detalhou que desde a madrugada da sexta-feira, 12, quando cerca de 15 mil soldados da força aliada iniciaram a operação, morreram 27 talebans e dois soldados estrangeiros. Não foram divulgadas as nacionalidades e as circunstâncias das mortes.

O Ministério britânico de Defesa confirmou neste sábado, 13, a morte de um de seus soldados em Nad Ali, distrito próximo a Marjah e importante núcleo da insurgência taleban.