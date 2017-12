Otan convoca reunião de emergência A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) convocou reunião de emergência dos embaixadores dos 19 países-membros para discutir as implicações, em termos de segurança, do ataque terrorista ocorrido nesta terça de manhã contra os EUA. "Não há palavras para adequadamente expressar meus sentimentos em relação a esses atos bárbaros do terrorismo", disse Javier Solana, representante de política externa da União Européia e ex-dirigente da OTAN. A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) informou que pediu que "todo o pessoal não-essencial" deixe sua sede em Bruxelas e permaneça em casa nesta quarta, após a série de atentados em Nova York e outras cidades norte-americanas. "Estamos tomando esta medida como uma precaução", disse um porta-voz da Otan. As informações são da agência Dow Jones.