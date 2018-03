Otan convoca reunião especial sobre crise iraquiana A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) convocou nesta uma reunião especial para deliberar sobre a crise iraquiana, ao mesmo tempo em que aumenta a oposição aos planos da aliança para desempenhar um papel limitado no caso da deflagração de uma guerra. O Conselho do Atlântico Norte, órgão executivo da Otan, vai se reunir na tarde de quinta-feira para falar sobre o discurso do secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, perante o Conselho de Segurança (CS) da Organização das Nações Unidas (ONU), que incluiu o que ele mesmo qualificou como provas "irrefutáveis e inegáveis" de que o Iraque esconde armas de destruição em massa. O secretário-geral da Otan, lorde George Robertson, disse confiar que a apresentação de Powell e o debate no CS da ONU permitirão aos aliados superarem as diferenças que os impede de preparar aviões para proteger a Turquia e adotar outras medidas no caso de uma guerra.