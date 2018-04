OTAN declara apoio aos ataques ocidentais contra Síria

BRUXELAS – O Secretário Geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, declarou nesta sexta-feira, 13, que apoia o ataque ocidental contra bases sírias ligadas à produção de armas químicas.

“Eu apoio as ações dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França contra as instalações e bases do regime Sírio”, escreveu Stoltenberg em comunicado publicado pela OTAN nesta sexta-feira. “Essas ações reduziram a habilidade do regime de atacar as pessoas da Síria com armas químicas.”

Segundo Stoltenberg, a OTAN condena o governo de Bashar Al-Assad pelo uso de armas químicas contra a cidade de Duma, nos arredores de Damasco, na semana passada, e considera o ataque “uma violação de normas e acordos internacionais”. “O uso de armas químicas é inaceitável, e os autores devem ser responsabilizados”, afirmou o secretário geral.

Nesta sexta-feira, o presidente americano Donald Trump anunciou um ataque contra três instalações sírias ligadas ao suposto ataque químico em Duma, nos arredores de Damasco, na semana passada. A França e o Reino Unido participam da coalizão com Washington.

“OTAN considera o uso de armas químicas uma ameaça à paz e segurança, e acredita que é essencial proteger a Convenção de Armas Químicas. Esse é um chamado para a resposta coletiva e efetiva da comunidade internacional”, disse Stoltenberg.

