Otan define retirada gradual de tropas do Kosovo

Os ministros da Defesa dos países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) aprovaram nesta quinta-feira, 11, um plano para retirar de maneira "gradual e por fases" as tropas do Kosovo, anunciou o secretário-geral da Aliança, Jaap de Hoop Scheffer.

"Os ministros decidiram que as condições políticas e militares são adequadas para um ajuste gradual das forças da KFOR para o que chamamos de uma presença de dissuasão", disse o principal responsável político da aliança.

O plano prevê a retirada de um terço dos efetivos em janeiro de 2010 (para 10 mil), com o objetivo final de que, no máximo em dois anos, permaneça em Kosovo um contingente de cerca de 2,2 mil soldados. Esta força menor, mais flexível e destinada a tarefas de inteligência, permanecerá no Kosovo "até que seja necessário", sob o mandato da resolução 1.244 do Conselho de Segurança da ONU.

A decisão de retirar a grande maioria das tropas é "um reflexo do quão longe o Kosovo e a região inteira chegaram", segundo o secretário-geral. Ele disse que a missão europeia para a formação de um estado de direito (Eulex) e a Polícia kosovar "são capazes de desempenhar suas funções respectivas para garantir a segurança".

A vontade de manter um entorno seguro para maiorias e minorias continua sendo firme, destacou De Hoop Scheffer, em referência à pequena porcentagem de população sérvia que permanece no território de maioria albanesa. Ele lembrou que uma década atrás 50 mil soldados da KFOR foram mobilizados no Kosovo para garantir um ambiente seguro em uma região instável e, desde então, "a situação de segurança melhorou de forma contínua".

Após a decisão política de hoje, De Hoop Scheffer se dirigirá ao Conselho do Atlântico Norte para que o principal órgão decisório da Otan dê sinal verde para iniciar a retirada, algo que ocorrerá "relativamente rápido", segundo fontes aliadas.