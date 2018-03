Otan desloca aviões Awacs para defender Turquia A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) começou a deslocar os primeiros aviões de reconhecimento do tipo Awacs (foto) da base alemã de Geilenkirchen, localizada perto da fronteira com a Holanda, para a Turquia. A operação é o primeiro paso concreto da ajuda militar da Otan à Turquia, após o planejamento da proteção militar do país ter sofrido atrasos em razão da oposição da Bélgica, França e Alemanha. O chefe da frota de Awacs (Airborne Warning and Control System), Johann-Georg Dora, destacou que a missão é defensiva e que os aviões não serão usados em nenhuma ação ofensiva. No início da manhã, grupos pacifistas tentaram bloquear a entrada de militares na base de Geilenkirchen. As informações são das agências internacionais.