Otan diz que está preparada para defender a Turquia

"Nós temos todos os planos necessários para defender a Turquia se preciso", afirmou Rasmussen, acrescentando que a Otan apoia o direito de defesa dos turcos.

As hostilidades entre Turquia e Síria começaram após uma bomba errante disparada pelos sírios ter atingido o território turco e matado cinco civis na semana passada. Os comentários do secretário-geral chegam em meio a relatos de que a Força Aérea turca posicionou mais 25 caças F-16 na base de Diyarbakir, sul do país, na noite de segunda-feira (horário local).

Ainda assim, Rasmussen afirmou que "o caminho para a Síria é uma solução política". "Nós esperamos que todos os lados envolvidos demonstrem moderação e evitem a escalada do conflito", disse ele. As informações são da Associated Press.