Otan e ministro da Rússia fazem reunião informal para discutir Ucrânia O líder da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) se encontrou neste sábado com o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, no que foi o primeiro contato diplomático de alto escalão entre Moscou e a aliança ocidental em meses. A reunião ocorreu nos bastidores da Conferência de Segurança em Munique.