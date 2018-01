Otan e UE criam grupo para discutir força militar Após a tensão inicial com a recente proposta de França e Alemanha de criar de uma força militar européia, a Otan e a União Européia trocaram sinais de distensão, concordando com a necessidade de um grupo de trabalho para discutir a capacidade militar das duas organizações. O primeiro encontro está marcado para a próxima com diplomatas e especialistas dos 19 países que compõem a Otan e 15 da União Européia. ?Se trata de uma decisão concreta, que exprime a decisão de se trabalhar conjuntamente?, adiantou uma fonte diplomática da UE. Durante as discussões não será mencionado a controversa proposta de criação de uma força militar européia, proposta pela Alemanha, França, Bélgica e Luxemburgo.