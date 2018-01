Otan envia forças de treinamento ao Iraque A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) enviou hoje ao Iraque o primeiro grupo de soldados para a missão de treinamento das forças iraquianas. O grupo principal da Missão de Implementação de Treinamento da Otan - liderado pelo major alemaão Carel Hildenink e composto por 45 soldados - deverá chegar ao país na semana que vem, informou a Organização. A Otan concordou com o envio da missão em reunião no final de junho, mas não forneceu detalhes da operação. Os 26 países-membros concordaram na semana passada em enviar uma equipe ao Iraque depois de se esquivar das discussões entre Estados Unidos e França sobre o comando da operação. Os quatro soldados da Otam que partiram hoje deverão definir estratégias para treinamento tanto dentro como fora do Iraque. A maior parte das forças de treinamento provém de quartéis da Organização no sul da Bélgica e de centros de comando em Náples, na Itália, e Norfolk, no Estados Unidos. A equipe deverá enviar um relatório à Otan em 15 de setembro, com propostas de trabalho conjunto com as forças de coalizão - lideradas pelos Estados Unidos - no Iraque. O governo americano havia insistido numa "unidade de comando" entre as forças, mas a França faz questão de manter os grupos separados.