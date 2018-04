Otan escolta Taleban para diálogo com Cabul A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) está garantindo a segurança dos comandantes de alto escalão do Taleban que participam das negociações diretas com o governo afegão. Segundo reportagem do jornal The New York Times, militares da aliança ocidental estariam ajudando líderes insurgentes a deixar seus santuários nas zonas tribais do Paquistão e seguir até Cabul, onde estão sendo realizadas nas últimas semanas as reuniões secretas com autoridades, com apoio americano.