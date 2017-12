Otan espera que governo afegão retome cidade de Musa Qala A cidade afegã de Musa Qala continua sob controle da milícia fundamentalista islâmica Taleban, após quase uma semana. Mas segundo um porta-voz da Otan em Cabul, o comando da organização alimenta a esperança de que o governo do Afeganistão em breve conseguirá voltar a impor sua autoridade. Mais de 200 pessoas já fugiram de Musa Qala, no sul do Afeganistão, depois de a cidade ter sido tomada na semana passada, disse o coronel Tom Collins, um porta-voz do comando militar da Otan. Os rebeldes talebans - cujo líder perdeu a vida num bombardeio da Otan no domingo - ocupam o centro de Musa Qala, mas não estão reforçando sua presença na cidade, disse Collins. A cidade esteve calma por quatro meses. Em outubro do ano passado, um acordo de paz entre anciões tribais e o governo da província de Helmand determinou que soldados afegãos e da Otan e milicianos do Taleban não poderiam ficar mais próximos do que cinco quilômetros do centro da cidade. Na última quinta-feira, um grupo de pouco mais de 200 talebans entrou na cidade desarmou a polícia local e deteve os anciões por um breve período. Collins disse que os soldados da Otan estão prontos para ajudar o governo a retomar o controle da cidade, mas disse que "não é preciso ter pressa para agir". Enquanto isso, duas explosões na província de Kandahar, também no sul do país, provocaram a morte de cinco pessoas, informaram autoridades locais nesta quarta-feira. No leste do país, forças da Otan capturaram dois supostos integrantes da rede extremista Al-Qaeda numa ação realizada nas primeiras horas da manhã de hoje. Os soldados estrangeiros detiveram mais dois homens com o objetivo de determinar se eles têm alguma conexão com a Al-Qaeda. A ação ocorreu em Hakimabad, na província de Nangarhar. Segundo um porta-voz da polícia local, uma pessoa morreu na operação.