Otan estuda possibilidade de ter representante civil em Benghazi

BRUXELAS - Os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan)estudam a possibilidade de reforçar os contatos com os rebeldes líbios nomeando um representante civil na cidade de Benghazi, o principal reduto da oposição a Muamar Kadafi, como revelou nesta terça-feira, 26, à Agência Efe a porta-voz da aliança Carmen Romero.

Veja também:

Linha do Tempo: 40 anos da ditadura na Líbia

Arquivo: Kadafi nas páginas do Estado

Infográfico: A revolta que abalou o Oriente Médio

Especial: Os quatro atos da crise na Líbia

Charge: O pensamento vivo de Kadafi

"É uma discussão em curso", assinalou Romero, que lembrou que a organização já manteve contatos recentes com o Conselho Nacional de Transição (CNT) para discutir a operação aliada na Líbia e "possíveis resoluções políticas".

A possível nomeação será tratada, no princípio, na reunião dos embaixadores da Otan amanhã, 27, em Bruxelas.