Otan inicia envio de tropas à Grécia A Otan já iniciou o envio de tropas de uma unidade anti-armas bioquímicas à Grécia como parte do esquema de segurança para a Olimpíada (de 13 a 29 de agosto), informaram hoje oficiais. O primeiro grupo partiu na quarta-feira da República Checa para Halkida, 89 quilômetros ao norte de Atenas, informou o coronel Dimitrios Iliadif, do comando da Otan no sul da Europa. Pessoal, veículos e equipamentos foram enviados de bases da Bélgica, Hungria, Itália, Polônia e Espanha. A unidade em Halkida estará completa no domingo.