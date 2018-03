Otan investiga supostos crimes dos EUA no Afeganistão

O general alemão Gunter Katz disse que a Força Internacional de Assistência para Segurança trabalhará com o governo para encontrar uma solução sobre as preocupações dos cidadãos do Afeganistão. No entanto, o representante afirmou que ainda não pode comentar sobre as acusações de que afegãos ligados às forças especiais dos EUA estão envolvidos em abusos que incluem tortura, assassinatos e prisões ilegais.

O presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, ordenou no domingo que todos os soldados das forças especiais dos EUA deixassem Wardak dentro de duas semanas e pediu que suas operações fossem encerradas imediatamente. Vizinha da região de Cabul, a província de Wardak é vista como um ponto de entrada para a capital do país e tem sido foco de esforços de contrainsurgência nos últimos anos. As informações são da Associated Press.