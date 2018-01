Otan luta para conseguir mais tropas para o Afeganistão Representantes militares da Otan iniciaram nesta quarta-feira uma reunião no quartel general de Mons, no sudeste de Bruxelas, para recrutar as forças adicionais necessárias para combater os insurgentes Taleban no sul do Afeganistão. A reunião foi convocada pelo comandante supremo europeu, general James L. Jones, que afirmou na última semana que a Otan só tinha colocado 85% das forças prometidas ao sul do país e explicou que ante a resistência Taleban, os 15% restante são necessários. Jones apontou a necessidade de um batalhão de reserva - aproximadamente 1.000 efetivos, segundo a Otan- helicópteros de combate e aviões de transporte, o que dá um total de 2.500 combatentes. Segundo fontes oficiais da própria Otan, as decisões tomadas na reunião desta quarta-feira devem ser divulgadas posteriormente. Por outro lado, fontes diplomáticas do grupo afirmaram que o assunto será discutido na reunião entre os ministros de Assuntos Exteriores da Otan, que vai ser realizada em Nova York, no próximo dia 21, paralelamente à Assembléia Geral das Nações Unidas. A Força Internacional de Assistência a Segurança (Isaf) da Otan, assumiu o controle do sul do Afeganistão dia 31 de julho, passando a ser responsável pela segurança de 85% do país. No Sul, onde até então havia a presença limitada de forças da Operação antiterroristas "Liberdade Duradoura" liderada pelos Estados Unidos, as forças da Isaf enfrentam uma dura resistência por parte dos Taleban. A Isaf conta com 20 mil combatentes no Afeganistão, a metade deles no Sul, onde Reino Unido, Canadá e Holanda são os países que mais contribuem na segurança. Londres, que enviou 4 mil combatentes à região, afirmou que apóia o envio de tropas ao país, mesmo considerando que o governo britânico já deu sua contribuição.