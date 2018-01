Otan muda de finalidade a partir de agora, dizem especialistas Formalizado no encontro de Roma dos dirigentes ocidentais, o ingresso da Rússia na Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) marca o início de nova fase na vida da instituição, criada no tempo da guerra fria. Daqui para a frente, mais política do que militar, ele deverá dedicar-se, prioritariamente, à elaboração de estratégias com vistas à gestão de crises, combate ao terrorismo e à proliferação de armas de destruição coletiva, e à defesa civil, além da cooperação cientifica e ambiental. Embora perdendo parte substancial de seu poder militar direto nessa nova configuração de atribuições, a Otan ainda continuará sendo, pelo menos formalmente, o centro do sistema de segurança da Europa, até que a União Européia implante, de fato, seu próprio sistema de defesa. ?Por enquanto, ninguém ousa fazer qualquer previsão a respeito, por causa das múltiplas dificuldades para a conciliação dos interesses e idiossincrasias de cada país europeu dentro da estrutura comum e supranacional de defesa a ser criada.? É o que disseram à Agência Estado Nicole Gnesotto e Trianta Phyllou, diretores do Instituto de Estudos de Segurança da União Européia (IESUE). Para os dois especialistas, a medida de tais obstáculos pode ser conferida, por exemplo, em dois exemplos distintos: na recusa da Alemanha, principal potência econômica européia, em aumentar suas defesas militares acima de 2% do PIB, a fim de contemplar o sistema europeu, e no veto da Grécia à proposta para que a Turquia - pais membro da Otan e ainda não integrante da União Européia - seja por esta consultada sobre a eventual realização de operações na área sob influência turca direta. Atenas encara a iniciativa como ?uma concessão? capaz de fortalecer Ancara, sua inimiga histórica. A política dos EUA Pelas previsões do IESUE, os impasses atuais poderão, no entanto, ser absorvidos mais cedo do que se espera ante a evolução da política estratégica dos Estados Unidos. Estes, que oferecem o suporte financeiro quase integral da Otan, já não vêem mais a organização como essencial para a segurança americana, após a queda do muro de Berlim. Por isso, Washington convoca a UE a assumir o quanto antes os encargos com sua própria defesa. ? Isto não significa que os Estados Unidos se desinteressem de todo pela Otan; apenas passaram a adotar a concepção de que a instituição, para os americanos, deverá funcionar agora como um espécie de ?reservatório de coalizões?, com cada missão determinando o formato da aliança, e não o inverso?, afirma Nicole Gnesotto. Dentro da nova concepção estratégica, posta em vigor depois dos atentados do 11 setembro, Washington se absteve de pedir a aplicação do artigo 5 do Tratado do Atlântico Norte, prevendo a defesa comum de qualquer país-membro em caso de ataque. Os Estados Unidos preferiram efetuar, sozinhos, a intervenção no Afeganistão, usando em tarefas de apoio os aliados (em particular os britânicos) que escolheram no ?reservatório?. ?No mais, a Otan será útil aos Estados Unidos oferecendo o apoio político e institucional às suas ações destinadas a garantir a segurança do mundo ocidental?, acrescenta Trianta Phyllou. A propósito, os diretores do Instituto de Estudos de Segurança da União Européia não descartam a hipótese de o ingresso da Rússia na Otan e de outros países do Leste europeu, mais tarde, afetar, de certo forma, a ?cultura do consenso? forjada e observada pela instituição ao longo de sua história.