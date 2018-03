Otan não participou de ataques A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) foi informada com antecedência sobre os ataques anglo-americanos contra o Afeganistão. No entanto, fontes da aliança militar atlântica garantiram que a organização não envolveu-se diretamente na ofensiva. Sob condição de anonimato, os funcionários acrescentaram que as medidas de segurança foram intensificadas na sede da Otan, na Bélgica, mas não foi decretado estado de alerta máximo. As fontes negaram-se a fornecer mais detalhes e disseram que nenhuma declaração formal seria emitida neste domingo.