Otan nega que plano para dissuadir Taleban seja suborno O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Anders Fogh Rasmussen, afirmou hoje que não vai subornar integrantes do Taleban no Afeganistão para que eles deixem a luta armada, mas sim, oferecer a "oportunidade de uma nova vida". A declaração foi feita em meio ao apoio da Otan ao plano do presidente afegão, Hamid Karzai, de criar um fundo para financiar militantes que possam deixar o Taleban.