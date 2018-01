OTAN oferece US$ 5 milhões pela cabeça de Karadzic A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) está distribuindo panfletos numa região onde supostamente Radovan Karadzic estaria escondido, oferecendo uma recompensa de US$ 5 milhões pelo ex-líder sérvio-bósnio e suspeito de crimes de guerra. A Otan vasculhou recentemente vários vilarejos no leste da Bósnia em busca de Karadzic.