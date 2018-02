Otan parabeniza Yanukovich por vitória na Ucrânia O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Anders Fogh Rasmussen, afirmou hoje que as eleições presidenciais na Ucrânia foram "um exemplo para a região". O elogio foi feito apesar da vitória de um candidato que prometeu em sua campanha desistir da iniciativa ucraniana para integrar a aliança. Rasmussen disse que as eleições foram livres e justas. Em comunicado divulgado hoje, ele parabenizou o vencedor, o líder oposicionista Viktor Yanukovich, visto como mais próximo da Rússia.