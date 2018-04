Otan pede desculpas por queima de livros islâmicos O comandante da Otan no Afeganistão, general John Allen, pediu ontem oficialmente desculpas pelo desrespeito a livros sagrados do Islã na base aérea de Bagram, no leste do país. Tropas da aliança ocidental jogaram em um incinerador sacos contendo exemplares do Corão e obras interpretando a lei islâmica.