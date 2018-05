Otan pede mais aviões para combater regime de Muamar Kadafi

BERLIM - O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Anders Fogh Rasmussen, pediu nesta quinta-feira, 14, aos países-membros da aliança "alguns aviões a mais" para dar continuidade aos ataques contra as forças do ditador Muamar Kadafi na Líbia.

Durante uma reunião com ministros do Exterior dos países da aliança, realizada em Berlim, Rasmussen disse que mais aeronaves sofisticadas são necessárias para realizar ataques com mais precisão, num momento em que a Otan sofre pressão para, ao mesmo tempo em que tenta evitar a morte de civis, ampliar suas ações no país africano.

Rasmussen disse que não recebeu ofertas de mais jatos vindas de nenhum membro da Otan, mas que "estava confiante" que isso aconteceria. "Agora que (as forças do regime líbio) escondem suas armas em áreas densamente povoadas, para evitar a morte de civis precisamos de equipamentos sofisticados. Então, precisamos de alguns jatos de maior precisão", declarou. À imprensa, o secretário-geral disse que a Otan continuaria a atacar as forças de Kadafi "dia a dia, ataque por ataque".

Enquanto isso, o Reino Unido e a França têm tentado persuadir os demais membros da aliança a aumentar sua ajuda à missão na Líbia, para intensificar os ataques aéreos contra as forças de Khadafi, relata o correspondente de assuntos diplomáticos da BBC James Robbins.

A missão na Líbia não é uma unanimidade dentro da aliança: a Turquia e a Alemanha se opuseram à ação militar contra as forças de Kadafi. A Espanha disse que continuará a fornecer apoio logístico, mas não se envolverá diretamente nos ataques.

'Apenas assistir'

No mesmo encontro, Rasmussen disse que a Otan não iria "apenas assistir um regime desacreditado atacar sua população com tanques, foguetes e franco-atiradores". "Todos nós concordamos que temos a responsabilidade de proteger a população líbia de um ditador brutal. A ONU deu um mandato claro para isso." "Será mantido o ritmo forte das operações contra alvos legítimos", agregou.

A secretária de Estado americana, Hillary Clinton, disse que a Otan - que assumiu o comando da ofensiva após esta ser iniciada por EUA, França e Reino Unido - deve manter sua determinação e unidade contra o governo de Khadafi. "Precisamos ver Khadafi deixar o poder. Somente então uma transição viável pode avançar", disse ela.

Os EUA afirmaram que continuam participando dos ataques aéreos à Líbia, apesar de terem reduzido sua participação na operação desde o início da ofensiva.

A TV estatal líbia disse que aviões da Otan lançaram nesta quinta-feira ataques sobre a capital do país, Trípoli, mas afirmou que não houve vítimas.

Nesta quinta-feira, tropas leais a Kadafi lançaram um forte ataque à cidade portuária de Misrata, a única parcialmente controlada por rebeldes no oeste líbio. O número de vítimas na ofensiva em Misrata não foi confirmado de forma independente, mas fontes rebeldes falam de dezenas.

