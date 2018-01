Otan pede mais tropas da Europa para o Afeganistão Os países europeus devem suprir as necessidades de tropas e equipamento da Otan em Cabul, capital do Afeganistão, antes que a aliança militar ocidental possa expandir suas operações pelo restante do país, disse o secretário-geral da organização, Lord Robertson. Com quatro meses da operação da Otan em Cabul, ainda faltam soldados especialistas, helicópteros e outros equipamentos. Robertson deixou claro que não levará as forças da aliança militar para além de Cabul, a menos que os países contribuam com as tropas necessárias para garantir a proteção de militares e civis envolvidos na reconstrução das cidades no interior. Robertson disse que uma reunião de altos diplomatas da Otan e da União Européia discutiu a urgência do envio de mais equipamentos e homens para o Afeganistão.