Otan pede que civis se afastem de força militar líbia

"Os ataques continuarão e pedimos aos civis nas regiões afetadas que se distanciem das forças do regime de Kadafi e das instalações", afirmou a organização, em comunicado.

A Otan considera que esta é a única maneira para que as operações possam acontecer com sucesso e com "risco mínimo" para a população.

Os operadores dos aviões "predadores" detectaram que civis jogavam futebol nos arredores da zona que seria atacada e adiaram a operação até que as pessoas se dispersassem. "É um exemplo perfeito das situações complexas e mutantes que as forças aéreas da Otan estão tendo de lidar diariamente", disse o vice-comandante da operação, Russ Hardin. As informações são da Associated Press, citando a EFE.