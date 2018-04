Otan pretende reduzir pela metade tropas em Kosovo

BRUXELAS - A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) pretende cortar pela metade nos próximos meses suas tropas em Kosovo, de cerca de dez mil atuais para cinco mil. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 29, em comunicado do secretário-geral da aliança, Anders Fogh Rasmussen.

"Hoje a Otan decidiu ajustar a presença da KFOR (força da Otan no país) em Kosovo", afirma o comunicado. "Nós próximos meses, a KFOR irá progressivamente reduzir sua presença para em torno de cinco mil tropas no total, marcando mais um passo na adaptação da KFOR para uma presença de dissuasão", informa o texto. As informações são da Dow Jones.