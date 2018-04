Otan quer que forças afegãs assumam controle em 2013

Tanto o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Leon Panetta, quanto o presidente da França, Nicolas Sarkozy, sugeriram nos últimos dias que a coalizão deveria gradualmente sair de combate em 2013. As forças do governo afegão devem assumir a responsabilidade pela guerra no fim de 2014, quando a coalizão deve de fato encerrar sua participação. O ano de 2014 foi escolhido pelos líderes da Otan em uma cúpula em Lisboa, em novembro de 2010. Até agora, é consenso que as forças da coalizão vão permanecer em combate por mais dois anos.

Falando a jornalistas antes de uma reunião de dois dias de ministros de Defesa da Otan, Rasmussen afirmou que o Afeganistão segue como prioridade operacional máxima da aliança e que a coalizão tem progredido na guerra. Ele disse que a transição para o controle de segurança afegão, iniciada no ano passado, vai continuar até meados de 2013, com o exército e a polícia afegãos gradualmente tomando a liderança em todas as regiões do país.

"Mas os afegãos não vão ser deixados sozinhos no fim do processo de transição. Vamos continuar comprometidos em dar apoio ao Afeganistão por meio da transição e depois de o processo ser concluído", afirmou. As informações são da Associated Press.