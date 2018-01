Otan recolherá armas de rebeldes albaneses A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) revelou hoje que planeja recolher 3.300 armas dos rebeldes de etnia albanesa, removendo, assim, um dos últimos obstáculos para o início de sua missão internacional na Macedônia. O comandante militar da Operação Colheita Essencial, general Gunnar Lange, disse hoje a jornalistas que o número de armas que o insurgente Exército de Libertação Nacional ofereceu é muito próximo às estimativas da própria Otan. "Não há garantias, o caminho não será fácil e a única alternativa é clara", disse Lange, antes de concluir: "A alternativa é a guerra". Mediante a divulgação dos números, a Otan estabeleceu limites para sua missão na Macedônia. Um deles é o período da presença das tropas da aliança com o objetivo de desarmar os rebeldes: 30 dias a partir do início da coleta. Mais tarde, no entanto, funcionários do governo macedônio disseram que não haviam concordado com a quantidade de armas estabelecida pela Otan, o que abre a possibilidade de que a missão da aliança não comece amanhã, como era previsto. Ao anoitecer, os líderes políticos ainda não haviam ordenado a suas forças para que se retirassem das áreas próximas aos locais estabelecidos pela Otan para a coleta de armas, uma exigência da aliança para iniciar suas operações na Macedônia. O governo macedônio havia dito que os insurgentes contavam com cerca de 85.000 armas, cifra que muitos consideram exagerada. Os observadores internacionais acreditam que tal número não passa de uma tentativa dos ultraconservadores no governo de bloquear um pacto de paz. Os rebeldes, por sua parte, haviam inicialmente afirmado disporem de apenas 2.000 armas, um número desconsiderado pelo major-general Lange. No entanto, desde o início, oficiais da Otan deram pouca importância à disputa sobre a quantidade de armas, argumentando que o objetivo da missão é criar confiança entre os dois lados. Explosão em motel O acordo de paz prevê que as armas serão entregues em três etapas, cada uma sendo acompanhada por passos políticos por parte do governo. O anúncio de hoje da Otan ocorreu após uma explosão num motel no noroeste da Macedônia, na qual dois funcionários do local foram mortos. O motel fica em Celopek, a oito quilômetros ao sul de Tetovo, segundo maior cidade da Macedônia. A comunidade é o local de nascimento do ministro do Interior, Ljube Boskoski, um dos maiores opositores aos planos da aliança. Os rebeldes lançaram uma insurgência em fevereiro, alegando estarem lutando por maiores direitos para a minoria albanesa étnica do país. O governo de maioria eslava acusa os rebeldes de estarem querendo partilhar o país e criar um Estado independente.