Otan reforça tropas em Kosovo após morte de 31 pessoas Diante do agravamento dos choques étnicos na província sérvia de Kosovo, que já deixaram 31 mortos e mais de 500 feridos, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) decidiu hoje reforçar as tropas. Vai enviar mais mil soldados, entre eles 750 britânicos. "Temos 31 mortos e 500 feridos, incluindo 61 policiais e 35 soldados da Otan", confirmou a porta-voz da aliança atlântica, Izabella Karlowicz. É a mais violenta explosão de choques étnicos desde o fim da guerra de 1999. A Otan mantém 18.500 homens em Kosovo. Os distúrbios começaram quarta-feira na dividida cidade de Mitrovica e logo alcançaram Obilic (oeste de Pristina, a capital) e outras áreas do território, onde igrejas ortodoxas e propriedades sérvias acabaram sendo incendiadas por muçulmanos albaneses étnicos. Em Obilic, os soldados retiraram 100 sérvios ameaçados de linchamento pelos albaneses. Na região sul de Pristina, as tropas usaram gás lacrimogêneo e bastões para conter os albaneses. Na cidade de Lipljan, soldados finlandeses da Otan interceptaram uma multidão que tentava dinamitar uma igreja. O comando local da Otan e funcionários das Nações Unidas encarregados da administração de Kosovo entraram em contato com líderes kosovares (albaneses étnicos e sérvios) a fim de que usem de a influência para acalmar os revoltosos e reduzir a tensão. "Não creio na possibilidade de uma nova guerra", disse o porta-voz da Otan, Jamie Shea. "Estamos fazendo o que é necessário para restaurar a lei e a ordem".