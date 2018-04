Otan retira funcionários de ministérios afegãos

A Otan iniciou a retirada neste sábado de seus funcionários baseados em ministérios afegãos após dois comandantes americanos terem sido assassinados dentro de um prédio ministerial em Cabul.

A entidade disse que um "indivíduo" disparou contra os oficiais e ainda não foi capturado. Acredita-se que as vítimas, cujas identidades ainda não foram confirmadas, tenham sido um coronel e um major.

Os assassinatos ocorrem no quinto dia consecutivo de protestos no país contra a queima de cópias do Alcorão por soldados americanos.

O ministério do Interior foi isolado após o incidente, descrito pelo comandante da Otan no Afeganistão, John Allen, como "covarde".

A correspondente da BBC em Cabul Orla Guerin disse que foram ouvidos oito tiros dentro do prédio, considerado um dos mais seguros da cidade e que qualquer afegão que portasse armas em seu interior deve ter passado por rigorosas checagens de segurança.

A imprensa local diz que o responsável pelos tiros seria um policial afegão. A informação ainda não foi confirmada.

Relatos afirmam que o incidente ocorreu após uma "discussão verbal".

"Faremos tudo para encontrar o responsável. Quem realizou o ataque é um covarde cujas ações não vão ficar sem resposta", disse o general Allen.

"Por motivos de segurança óbvios, tomei medidas imediatas para retirar todos os funcionários da Isaf (a missão da Otan no Afeganistão) trabalhando em ministérios em Cabul ou seus arredores"

O Talebã assumiu a autoria dos ataques, dizendo que foram em represália contra a queima de cópias do Alcorão.

Os protestos contra a queima dos livros continuaram neste sábado em várias partes do país, com um prédio da ONU incendiado na cidade de Kunduz.

Quatro pessoas foram mortas e dezenas ficaram feriadas em choques na cidade. Outras três pessoas foram mortas na província de Logar. A casa do governador da província de Laghman foi atacada e ocorreram manifestações em outras três províncias.

Quase 30 pessoas já morreram em protestos desde a terça-feira.

Soldados americanos colocaram, aparentemente por engano, cópias do Alcorão em um incinerador na base militar de Bagram, em Cabul.

O presidente americano, Barack Obama, pediu formalmente desculpas pelo incidente. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.