Otan se oferece para comandar missão no Afeganistão Embaixadores da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) ofereceram-se para assumir o comando das tropas de manutenção de paz no Afeganistão, atualmente subordinadas às Nações Unidas. Yves Brodeur, porta-voz da Otan, disse que os 19 membros da aliança atlântica concordaram com os pedidos de Alemanha, Holanda e Canadá para que a entidade estabeleça uma central de comando de operações em Cabul, a capital afegã. Berlim pediu à Otan que assuma a missão - atualmente sob comando conjunto da Holanda e da Alemanha - para manter a consistência do trabalho. "Existe uma problema crescente com a mudança de comando a cada seis meses, e um número limitado de nações pode assumir essa liderança", disse Brodeur. "A atuação da Otan ampliada ajudará a superar esse problema." A Otan enviará militares para a chefia da missão em Cabul. O líder da equipe será indicado pelo general americano James L. Jones, atual comandante supremo da aliança atlântica. A missão não atuará sob bandeira da Otan. Será mantida a Força Internacional de Assistência em Segurança, disse Brodeur. Outras forças militares de fora da Otan serão convidadas a participar, disseram fontes. Estima-se que a entidade só deverá assumir o comando no segundo semestre deste ano.