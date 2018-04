Otan tem 14 caminhões incendiados no Paquistão

No momento do ataque, os caminhões estavam estacionados em um restaurante de beira de estrada no sudoeste do Paquistão. A facção paquistanesa do Taleban reivindicou a autoria do ataque, que deixou um motorista ferido.

Militantes islâmicos e criminosos atacam com frequência caminhões que transportam suprimentos para tropas dos Estados Unidos e da Otan. A carga geralmente chega à cidade portuária de Karachi, no sul do Paquistão, e é transportada por terra até o Afeganistão.

O ataque ocorreu na área de Dera Murad Jamali, na província do Baluquistão. O secretário do Interior do Baluquistão, Akbar Hussain Durani, disse que no ano passado 136 caminhões-tanque da Otan foram destruídos na província em ataques desse tipo. "Esses ataques deixaram cerca de 34 mortos e 23 feridos", afirmou. As informações são da Associated Press.