Otan tenta por ordem no Kosovo. Sérvios em desepero Forças lideradas pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) estabeleceram nesta sexta-feira postos de checagem e expulsaram franco-atiradores com o objetivo de restabelecer a ordem em Kosovo, prometendo reprimir os saques e distúrbios que vêm abalando a desestabilizada região balcânica que ainda se recupera de uma guerra. Apesar da relativa diminuição da violência, bandos criminosos albaneses étnicos se uniram para saquear bairros e casas de civis sérvios, principalmente na dividida cidade de Kosovska Mitrovica. A violência étnica dos últimos dias já resultou na morte de pelo menos 28 pessoas e deixou centenas de feridos, inclusive policiais e mantenedores de paz. Teme-se que a nova escalada de violência resulte em um novo conflito na volátil região. Colunas de fumaça subiam das ruínas de 110 casas e pelo menos 16 igrejas ortodoxas sérvias, algumas delas datadas da Idade Média. Diversas edificações estão fumegantes há dias. Porcos mortos estão espalhados pelo centro de uma aldeia, em uma espécie de alerta aos sérvios sobre o que acontecerá a eles se retornarem. A contínua onda de violência destaca a persistente divisão que polarizou a maioria albanesa étnica de Kosovo, que quer independência da Sérvia, e os ortodoxos sérvios da região, que consideram Kosovo a pátria de seus ancestrais. A Otan passou a cuidar das vítimas da violência, abrindo suas bases e criando acampamentos improvisados para sérvios aterrorizados e outras minorias até que a situação se estabilize. Líderes albaneses étnicos pediram calma, mas os apelos foram ignorados nos últimos dias. Ontem, a aliança atlântica decidiu ampliar seu efetivo na região, estimado em 18.500 homens. A Grã-Bretanha enviará mais 750 soldados (150 já desembarcaram em Pristina, capital da província sérvia). A França pretende mandar mais 400 durante o fim de semana. A Itália mobilizou mais 150 soldados e 81 carabineiros, que deverão viajar na próxima quinta-feira. Dinamarca, Alemanha e Áustria também aumentarão seu efetivo na região. A Otan pretendia reduzir seus contingentes em Kosovo para 17.000 este ano. Os planos tiveram de ser alterados diante da inesperada explosão de violência étnica que pode comprometer um esforço de cinco anos de pacificação da província. Segundo fontes em Belgrado, centenas de pessoas estão fugindo para o território sérvio através de Merdare - a linha administrativa que separa Kosovo da Sérvia. "Os albaneses étnicos estão incendiando todas as casas e propriedades abandonaras pelos sérvios", contou um refugiado de Kosovo Polje ao cruzar a fronteira administrativa. O comandante da Otan para o sul da Europa, almirante Gregory Johnson, não tem dúvidas quanto ao objetivo dos albaneses envolvidos nos ataques: "Essa classe de atividades representa limpeza étnica e deve ser contida." O tenente-coronel francês Pascal Lebrun foi mais enfático: "Se isso voltar a acontecer, nós responderemos com vigor. Não seremos alvos estáticos." Disparos esporádicos podiam ser ouvidos no início da noite em Kosovska Mitrovica. Mantenedores de paz dos Estados Unidos fecharam a principal estrada que liga a cidade ao norte da província com o objetivo de impedir o tráfico de armas e a chegada de desordeiros. Os soldados vasculhavam os carros e as pessoas com as armas apontadas e o dedo no gatilho. "Toda essa violência vai de encontro ao motivo pelo qual estamos aqui, que é transformar a região em um ambiente calmo e seguro com liberdade de movimento", comentou o major americano Paul Ragatz. Autoridades que contabilizam as vítimas reduziram de 31 para 28 o número de mortos depois de uma recontagem de pedaços carbonizados de alguns cadáveres. O número de feridos supera 600. Entre os feridos, estão 61 mantenedores de paz e 55 policiais. Três mantenedores de paz apresentam condições críticas de saúde. A violência começou na quarta-feira, quando albaneses étnicos acusaram sérvios pela morte de duas crianças e começaram a agredi-los como forma de vingança. A violência reacende antigos ressentimentos entre sérvios e albaneses. O colapso da ordem desencadeou a pior onda de violência desde a guerra que causou a morte de aproximadamente 10.000 pessoas - albaneses étnicos em sua maioria - no fim da década de 90. O conflito terminou em 1999, quando ataques aéreos da Otan interromperam a repressão do então presidente iugoslavo Slobodan Milosevic a rebeldes separatistas albaneses étnicos. Atualmente, a província é administrada pela Organização das Nações Unidas (ONU), mas ainda faz parte de Sérvia e Montenegro, novo nome oficial da antiga Iugoslávia. A condição final de Kosovo será decidida pela ONU.