Otimista, Obama reitera saída do Afeganistão Apesar de admitir "ganhos frágeis e reversíveis" no Afeganistão, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, confirmou ontem o início da retirada das tropas do país em julho de 2011. Ao fim da revisão do primeiro ano de adoção da estratégia para o Afeganistão, ele listou as necessidades urgentes de promover o desenvolvimento político e econômico afegão e de obter a cooperação efetiva do Paquistão no combate à Al-Qaeda.