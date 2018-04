Otto ganha força e se torna um furacão no Atlântico A tempestade Otto ganhou força e tornou-se um furacão na manhã de hoje, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos em seu site. A estimativa, porém, é que ele não chegue a nenhuma porção de terra. Otto é o oitavo furacão da temporada deste ano no Oceano Atlântico. Ele tem ventos de 120 quilômetros por hora, se movendo na direção és-nordeste a 27 quilômetros por hora. As informações são da Dow Jones.