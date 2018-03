Otto Reich é o novo enviado especial dos EUA O presidente dos EUA, George W. Bush, indicou o embaixador Otto J. Reich como Enviado Especial para Iniciativas do Hemisfério Ocidental. Até ontem, Reich era o secretário-assistente para assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado. O embaixador Reich irá se reportar à assessora para Assuntos de Segurança Nacional, Condoleezza Rice. Como Enviado Especial, Reich irá coordenar as iniciativas de políticas de longo prazo para a região, tais como a parceria Estado s Unidos/México, a Iniciativa regional Andina, a Iniciativa da Terceira Fronteira do Caribe, e a Nova Iniciativa de Cuba. No âmbito dessas iniciativas, Reich terá a responsabilidade de avançar os objetivos dos Estados Unidos no Hemisfério, segundo comunicado divulgado pelo Departamento de Estado. "Incentivar o fortalecimento das instituições democráticas, promover e defender os direitos humanos, avançar na questão do livre comércio, promover o desenvolvimento econômico e aliviar a pobreza", destacou o comunicado do Departamento de Estado.