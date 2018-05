Ouattara promete levar Gbagbo à corte internacional O presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, disse ontem que seu antecessor, Laurent Gbagbo, será processado criminalmente no país e em cortes internacionais. Gbagbo, que se rendeu na segunda-feira após um impasse de cinco meses, foi removido do Hotel Golf, onde estava preso, para um local não divulgado no interior do país. Segundo Ouattara, seus direitos serão respeitados e sua segurança está sendo feita por tropas da ONU. "As acusações serão formuladas pelo Ministério da Justiça. Haverá processos contra ele (Gbagbo) em nível nacional e internacional", disse o presidente. "A reconciliação nacional não pode ocorrer sem justiça."