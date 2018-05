Ouattara revela que massacres estão sendo investigados na Costa do Marfim

ABIDJÃ - O presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, anunciou nesta quarta-feira, 13, que já é realizada uma investigação para esclarecer quais foram as circunstâncias dos massacres que ocorreram no oeste do país, denunciados por várias organizações não governamentais (ONGs) no início deste mês.

Além disso, o presidente também pediu uma investigação internacional sobre os massacres, para isso uma missão da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas viajará em breve a Abidjã.

A organização Caritas Internationalis afirma que no final de março mil pessoas foram assassinadas (ou desapareceram) na cidade de Duekoue, ao oeste da Costa do Marfim, região controlada pelas forças leais a Ouattara.

Ouattara assinalou que vai pedir ao procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI) uma investigação sobre os casos de violações graves dos direitos humanos.

"Queremos que tudo seja esclarecido. Condenar um ato não é suficiente, mas queremos que as pessoas responsáveis pelos massacres, sejam quem forem, sejam julgadas e condenadas conforme a lei nacional e segundo as normas internacionais", insistiu Ouattara.